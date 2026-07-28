Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Poker EM, super trionfo di Luca Stevanato al Main Event

Grande successo dell’italiano in Austria dopo un heads-up molto combattuto contro l'austriaca Jessica Teusl
1 min
POKER EMLuca StevanatoPOKER SPORTIVO
Poker EM, super trionfo di Luca Stevanato al Main Event© .

Luca Stevanato torna al successo nel poker live, imponendosi nel Main Event del Poker EM disputato al Casinò di Velden, in Austria. Al tavolo finale erano presenti due azzurri su nove: lo stesso Stevanato e Nicola Bordignon, quest'ultimo eliminato per primo dopo un all-in preflop non fortunato.

La vittoria di Luca

Il torneo ha visto una lunga fase di equilibrio, con l'austriaca Jessica Teusl al comando per gran parte della giornata, arrivando a controllare oltre il 60% delle chip in gioco al momento della pausa cena, mentre Stevanato si trovava solo terzo su quattro superstiti ma poi è riuscito ad arrivare all'heads-up finale contro Teusl in vantaggio nello stack. Tra i due professionisti si è trovato un accordo economico prima dell'ultima mano, con Stevanato che si è assicurato circa 109mila euro e la Teusl poco più di 103mila, lasciando in palio solamente il trofeo e un piccolo bonus. La mano decisiva ha poi confermato il successo dell'italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS