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Main Event WSOP 2026, tutto pronto per il tavolo finale: montepremi, orari e chipcount

Sale l’attesa a Las Vegas. Al comando c’è Lucas Jumalon, che ha chiuso il Day 8 con uno stack super
2 min
WSOPTavolo finale Main Event WSOP
Main Event WSOP 2026, tutto pronto per il tavolo finale: montepremi, orari e chipcount © Account X WSOP

Dopo la pausa al Day 8, i nove superstiti del Main Event WSOP 2026 torneranno al tavolo finale per tre serate consecutive: 3 agosto – Level 39, dalle 21:00 alle 24:00 (ET); 4 agosto – dalle 21:00 alle 24:00 (ET); 5 agosto – dalle 22:30 all'1:30 (ET). Il gioco riprenderà con 56 minuti e 40 secondi ancora da disputare nel Level 39. 

Dove vedere il final table del Main Event WSOP 2026 in Italia

Le chip dei nove finalisti

Il chipleader assoluto è Lucas Jumalon, statunitense di Spokane, che ha chiuso il Day 8 con uno stack monstre, pari a circa 129 big blind, un vantaggio significativo sul resto dei competitor:

1. Lucas Jumalon (USA) – 194.000.000

2. Rami Hammoud (Canada) – 79.000.000

3. Jamie Shaevel (USA) – 56.000.000

4. Greg Mueller (Canada) – 48.500.000

5. Michael Gagliano (USA) – 46.500.000

6. Mario Boos (Francia) – 44.000.000

7. Lauri Saaskilahti (Finlandia) – 37.500.000

8. Han Feng (USA) – 25.000.000

9. Evagoras Evagorou (Cipro) – 22.500.000

Jumalon detiene da solo circa il 35% delle chip in gioco, un margine che secondo le statistiche degli ultimi cinque anni non ha eguali per un chipleader in ingresso al tavolo finale. Il precedente non è del tutto rassicurante per lui: negli ultimi cinque anni solo due chipleader su cinque sono poi riusciti a vincere il torneo, anche se nessuno è mai arrivato peggio del terzo posto.

Cosa c'è in palio

Tutti i nove finalisti sono già garantiti almeno 1 milione di dollari, ma la posta in gioco resta enorme: 10 milioni di dollari al vincitore e il prestigioso braccialetto di campione del mondo. Tra i nomi da tenere d'occhio, oltre a Jumalon, spiccano il canadese Greg Mueller (tre braccialetti) e lo statunitense Michael Gagliano (quattro braccialetti), gli unici veterani plurititolati rimasti al tavolo.

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