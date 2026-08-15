EPT Barcellona 2026: programma, numeri da record e novità

Prende il via domenica 16 agosto la nuova edizione dell'EPT Barcellona, la tappa più longeva e amata del circuito europeo, l'unica a non aver mai saltato un'edizione in vent'anni di storia. Nei 14 giorni di festival, il Casino Barcelona ospiterà 54 tornei e 25 satelliti, tra poker e divertimento extra-tavolo.