Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Piqué, che sfortuna all’EPT Barcellona: fuori in bolla al Super High Roller Warm Up 

L’ex calciatore blaugrana si è fermato sul più bello in un torneo della tappa spagnola
1 min
EPT BarcellonaGerard PiquèEnrico Camosci
Piqué, che sfortuna all’EPT Barcellona: fuori in bolla al Super High Roller Warm Up © PokerStars Live Event Photos
Gerard Piqué, noto appassionato di poker, si è messo in luce al Super High Roller Warm Up dell'EPT Barcellona, chiudendo il torneo in quarta posizione. L'ex difensore del Barcellona si è arreso proprio sul più bello, uscendo in bolla dopo un confronto diretto con Juha Helppi "Parssinen" e con l'italiano Enrico Camosci. Una prestazione comunque di livello, che conferma la passione di Piqué per i tavoli verdi anche dopo l'addio al calcio giocato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS