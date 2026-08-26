EPT Barcellona, Main Event al Day 4: 8 azzurri in gioco. Segui la diretta streaming

Si è chiuso nella notte catalana il Day 3 del Main Event EPT Barcellona 2026, e il tabellone si è ristretto a 67 giocatori superstiti, tutti già certi di un premio minimo di 19.900 euro. A guidare la classifica chip è il brasiliano Fabricio Nociolini, arrivato a fine giornata con 2,51 milioni di gettoni (167 bb), davanti all'olandese Joris Ruijs e al rumeno Alexandru Toderita.