Main Event EPT Barcellona, due azzurri al Day 5: segui la diretta streaming

Il Main Event EPT di Barcellona entra nel momento decisivo. Dopo un Day 4 che ha ridotto il campo da 67 a 28 giocatori, il torneo—che ha raccolto complessivamente 1.823 iscrizioni per un montepremi totale vicino ai 8,8 milioni di euro—riparte con quattro nuovi livelli da 90 minuti, salvo variazioni.

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Due italiani in gioco

Tra i 28 rimasti figurano ancora due volti italiani: Manuel Ferrari, sesto in classifica con circa 2,8 milioni in chips, e Luigi Minolfi, più corto ma ancora vivo. Restano inoltre in gara due ex vincitori del Main Event di Barcellona, John Juanda (2015) e Seb Malec (2016). La giornata odierna sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 15: segui il torneo in tempo reale sul nostro sito.