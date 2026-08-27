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Main Event EPT Barcellona, due azzurri al Day 5: segui la diretta streaming

Il torneo entra nella fase decisiva. L’evento è disponibile in tempo reale sul nostro sito
1 min
Main Event EPT Barcellona, due azzurri al Day 5: segui la diretta streaming© PokerStars Live Event Photos

Il Main Event EPT di Barcellona entra nel momento decisivo. Dopo un Day 4 che ha ridotto il campo da 67 a 28 giocatori, il torneo—che ha raccolto complessivamente 1.823 iscrizioni per un montepremi totale vicino ai 8,8 milioni di euro—riparte con quattro nuovi livelli da 90 minuti, salvo variazioni.

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

Due italiani in gioco

Tra i 28 rimasti figurano ancora due volti italiani: Manuel Ferrari, sesto in classifica con circa 2,8 milioni in chips, e Luigi Minolfi, più corto ma ancora vivo. Restano inoltre in gara due ex vincitori del Main Event di Barcellona, John Juanda (2015) e Seb Malec (2016). La giornata odierna sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 15: segui il torneo in tempo reale sul nostro sito.

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