Il Main Event da €5.300 dell'EPT Barcelona 2026 è arrivato a un passo dal tavolo finale. Al termine del Day 5, disputato al Casino Barcelona, il campo si è ristretto dai 28 giocatori di partenza a soli 13 superstiti, tutti già certi di almeno 81.350€ dal montepremi complessivo di 8.841.550€ generato da 1.823 iscrizioni.

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Un italiano al comando

A guidare la classifica chip è l'italiano Manuel Ferrari, che ha chiuso la giornata con 10.625.000 di chip (106 big blind), unico azzurro e unico giocatore rimasto sopra la soglia degli otto zeri. Tra le eliminazioni più pesanti della giornata, spicca quella del campione EPT Barcelona 2016 Sebastian Malec, uscito in 21ª posizione, e dell'ex campione EPT John Juanda, battuto in 15° posto da Criado.

Il Day 6

Il Day 6 riprende alle ore 12 locali, con blind 50.000/100.000 e ante da 100.000. Si giocherà fino a raggiungere i 6 finalisti, che si contenderanno domani il titolo e il primo premio da 1.370.050€. Segui il torneo in diretta streaming sul nostro sito.