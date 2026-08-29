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EPT Barcellona, Ferrari vola al tavolo finale del Main Event: segui la diretta streaming

Si decide il torneo più importante della tappa spagnola. Seguilo in tempo reale sul nostro sito
1 min
EPT Barcellona, Ferrari vola al tavolo finale del Main Event: segui la diretta streaming © PokerStars Live Event Photos

Il Main Event dell'EPT Barcellona 2026 arriva oggi al suo epilogo. Dopo un campo di 1.823 iscrizioni e un montepremi complessivo di €8.841.550, c'è da assegnare il primo premio da €1.370.050. Al comando c’è l'italiano Manuel Ferrari, che ha chiuso in vetta anche il Day 6 davanti agli ultimi avversari rimasti in corsa.

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

Chi vincerà?

Il torneo, in scena al Casino Barcelona nell'ambito del festival che si chiude proprio oggi dopo due settimane di eventi, riparte con i finalisti che si giocheranno il prestigioso titolo, in un evento che si conferma tra i più ricchi nella storia del circuito EPT. Il final table è disponibile in diretta streaming sul nostro sito: seguilo in tempo reale.

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