Manuel Ferrari show: successo storico al Main Event di Barcellona

Manuel Ferrari è il nuovo campione del Main Event dell'European Poker Tour di Barcellona . Dopo otto giorni di gioco, l'azzurro ha chiuso da protagonista assoluto, guidando il tavolo finale nelle sue fasi decisive fino alla vittoria conclusiva, che gli è valsa un montepremi di circa 1.000.245 euro dopo un accordo raggiunto a tre con gli altri finalisti rimasti in corsa.

Il tavolo finale

Il tavolo finale si è aperto con sei giocatori, tra cui l'ex campione EPT Nicolas Chouity, subito eliminato in uno scontro diretto contro lo spagnolo Jose Criado. È seguita l'uscita del chipleader del primo giorno, l'irlandese Michael Dwyer, superato dal cinese Xiaosheng Zheng, a sua volta fuori poco dopo per mano dello stesso Criado. A quel punto la situazione si è ribaltata rapidamente: Ferrari, che sembrava avviato verso un ampio vantaggio, si è ritrovato improvvisamente a distanza ravvicinata dagli altri due contendenti. Con gli stack praticamente livellati, i tre hanno deciso di stringere un accordo, lasciando comunque in palio il titolo e un piccolo bonus per il vincitore.

La vittoria di Ferrari

Da lì in avanti, però, il torneo ha preso una piega tutta italiana. Ferrari ha eliminato Criado in un flip vinto con asso e dieci contro coppia di sette dello spagnolo, guadagnandosi un vantaggio consistente in vista dello scontro finale. Nell'heads-up contro l'olandese Lukas van Eeden, l'azzurro è partito in vantaggio e ha chiuso i conti in poche mani, completando il trionfo con asso-donna. Si tratta della seconda vittoria italiana nella storia del Main Event di Barcellona, dopo quella firmata da Bendinelli. Per Ferrari si tratta di una consacrazione che arriva in una carriera in costante ascesa e che lo proietta ora tra i nomi di riferimento del poker internazionale.