EPT Barcellona, vince anche Guerra: Italia show con cinque picche

Il festival di Barcellona dell'EPT 2026 verrà ricordato a lungo dagli appassionati italiani. Non capita spesso che una delegazione azzurra riesca a portare a casa cinque titoli nello stesso EPT, e quest'anno è successo esattamente questo. Ad aprire le danze è stato Youness Barakat, che si è aggiudicato il primo trofeo del festival già nei giorni iniziali della kermesse catalana. Pochi giorni dopo è arrivato il bis con Federico Donnini. La terza affermazione porta la firma di Eros Calderone. Poi, è arrivato il momento più atteso: Manuel Ferrari ha dominato il tavolo finale del Main Event, l'evento di punta dell'intero festival, aggiudicandosi un assegno da oltre un milione di euro e regalando all'Italia la sua quarta e più prestigiosa vittoria.