ISOP 2026-2027 a Campione d'Italia: tornei principali, novità e Main Event© .

Le ISOP tornano a Campione d'Italia per la stagione 2026-2027, confermando la Live Room del Casinò come sede centrale del circuito. Il programma si articola in cinque tappe ufficiali, con i Campionati Italiani ISOP 2027 previsti per fine maggio a chiudere la stagione. Resta valido il meccanismo delle classifiche Player of the Year, che selezioneranno i componenti dell'Italian Poker Team, la squadra che rappresenterà il circuito a Las Vegas nel luglio 2027.
Stage 1: si parte dal 9 al 14 settembre
La prima tappa prenderà il via mercoledì 9 settembre, offrendo sei giorni di poker tra eventi principali, tornei di varianti e satelliti di qualificazione. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo:
Mixed Championship – buy-in 200 € (12 settembre)
All Stars Championship – buy-in 700 € (12 settembre)
Mystery POY Championship – buy-in 250 € (13 settembre)
6-Max POY Championship – buy-in 200 € (14 settembre)
Non mancheranno inoltre numerosi satelliti live, eventi serali e tornei dedicati alla classifica Player of the Year. Il torneo principale dello Stage 1, l'ISOP Campione Main Event, ha un buy-in di 500 euro.