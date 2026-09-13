Come funziona l’Omaha Hi/Lo: regole, obiettivi e consigli

L'Omaha Hi/Lo è una variante del poker che negli ultimi anni ha conquistato un seguito sempre più ampio, sia in Nord America sia in Europa, grazie alla possibilità di generare piatti particolarmente ricchi. La caratteristica che la distingue dal più diffuso Texas Hold'em, e dalla stessa Omaha classica, è la suddivisione del piatto tra due vincitori: chi realizza la miglior mano alta e chi realizza la miglior mano bassa, quando quest'ultima esiste.

L'obiettivo del gioco

In ogni mano di Omaha Hi/Lo, ciascun giocatore riceve quattro carte coperte (dette carte private) e condivide con gli avversari cinque carte comuni disposte progressivamente al centro del tavolo. Per formare la propria combinazione, obbligatoriamente, occorre utilizzare esattamente due carte private ed esattamente tre carte comuni, sia per la mano alta che per quella bassa. Il piatto finale viene diviso in due metà: una destinata a chi ha la migliore mano alta secondo le classiche gerarchie del poker, l'altra a chi possiede la migliore mano bassa qualificata. Se nessuno riesce a comporre una mano bassa valida, l'intero piatto va a chi vince la mano alta.

Come si qualifica la mano bassa

Perché una combinazione bassa sia considerata valida, deve essere composta da cinque carte di valore diverso tra loro, tutte pari o inferiori all'8, contando l'asso come carta più bassa. Scale e colori non contano ai fini della mano bassa: ciò che conta è semplicemente avere cinque valori distinti in quel range. La miglior mano bassa possibile è la combinazione A-2-3-4-5, comunemente chiamata "wheel" (la ruota). In caso di più giocatori con mano bassa di pari valore, la relativa porzione di piatto viene divisa equamente tra loro; ed è anche possibile, con le stesse due carte private, aggiudicarsi sia la parte alta sia quella bassa del piatto.

Le varianti di puntata

L'Omaha Hi/Lo può essere giocato con diverse strutture di puntata, che ne cambiano sensibilmente il ritmo e l'approccio strategico.



Pot Limit Omaha Hi/Lo: la puntata minima corrisponde al big blind, mentre quella massima non può superare l'ammontare del piatto in quel momento. Il rilancio minimo deve essere almeno pari alla puntata o all'ultimo rilancio effettuato nel giro in corso, e non esiste un limite al numero di rilanci consentiti.



No Limit Omaha Hi/Lo: anche qui la puntata minima è pari al big blind, ma quella massima può arrivare fino all'intero stack del giocatore. Anche in questo caso non c'è un tetto al numero di rilanci.



Mixed Omaha Hi/Lo: questa formula alterna round di gioco a limite fisso (Limit) e round Pot Limit, secondo una rotazione prestabilita. Nei cash game, ad esempio, si può alternare un certo numero di mani di Limit Omaha Hi/Lo con altrettante mani di Pot Limit, per poi ripetere il ciclo; nei tornei, invece, la rotazione avviene a intervalli di tempo definiti, con il software del tavolo che indica sempre quale variante è in corso.

I consigli

Data la complessità aggiuntiva rispetto al Texas Hold'em, chi si avvicina per la prima volta all'Omaha Hi/Lo dovrebbe innanzitutto conoscere bene le due diverse gerarchie di mano, alta e bassa, per valutare correttamente il potenziale delle proprie carte private. Le mani di partenza più forti sono generalmente quelle che offrono possibilità sia dal lato alto sia da quello basso, magari con carte basse e uno o due semi coordinati. È inoltre utile ragionare sempre in termini di rapporto rischio-rendimento prima di inseguire una mano bassa incompleta, e osservare con attenzione le carte comuni per capire come possono aver rafforzato le combinazioni degli avversari.