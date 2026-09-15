Main Event ISOP: trionfa Fautario, Cristantielli ko in heads-up© .

Fabrizio Fautario è il primo campione della stagione ISOP 2026-27 . Il giocatore, attivo sui tavoli sin dal 2009, si è presentato al tavolo finale come il più corto di stack tra otto superstiti, ma ha saputo gestire con pazienza le fasi cruciali del torneo fino a conquistare il titolo in un lungo testa a testa contro Luca Cristantielli , che per gran parte della giornata aveva dominato la classifica chip. Per Fautario si tratta del miglior risultato economico della carriera: 40.000 euro, frutto di un accordo raggiunto con l'avversario prima dell'ultima mano.

L'heads-up e il colpo decisivo

Nel confronto finale Fautario partiva avanti (54bb contro 39), ma Cristantielli ha ribaltato temporaneamente la situazione portandosi fino a un doppio vantaggio in chip. La svolta è arrivata con un all-in in cui Fautario, dominato con 77 contro KK, ha trovato il sette in river che gli ha permesso di riprendere il comando. Da lì il match si è chiuso poco dopo, con Cristantielli costretto all-in con una coppia di due e superato dall'asso-nove di Fautario, completato da un asso al turn. Il circuito ISOP tornerà a Campione d'Italia dal 9 al 14 dicembre per la seconda tappa della stagione 2026-27.