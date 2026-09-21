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Nick Schulman, che trionfo al Main Event Triton Jeju: la mano finale è un capolavoro

Successo strepitoso del campione americano in Corea del Sud: prima la rimonta, poi la vittoria con una giocata da 'professore'
1 min
Nick SchulmanpokerTriton Poker Series
Nick Schulman, che trionfo al Main Event Triton Jeju: la mano finale è un capolavoro© Redazione

Nick Schulman ha conquistato il Main Event delle Triton Poker Series di Jeju, in Corea del Sud, incassando il più grande premio della sua carriera (3.854.888$). Il torneo da 100.000$ di buy-in ha contato 196 entries per un montepremi di 19,6 milioni. Il campione americano, otto braccialetti WSOP e membro della Poker Hall of Fame, ha rimontato dopo un momento difficile a sei left, eliminando Ryuta Nakai in quinta posizione e arrivando all'heads-up contro l'austriaco Bernhard Binder con un vantaggio di circa 37 milioni contro 11. I due hanno poi chiuso un deal, lasciando 140.000$ e il trofeo in palio.

Il capolavoro nella mano finale

La mano finale è stata un capolavoro di slowplay. Schulman ha giocato da bottone con una coppia di re e ha chiamato il rilancio di Binder, che aveva K-J. Sul flop A-8-2 e sul turn 5 ha chiamato le sue puntate e, sul river 10, è andato all-in. Binder ha chiamato con gli ultimi 4,3 milioni, ma questa volta non c'era nessun bluff da battere: vince l'americano, otto anni dopo il suo primo titolo Triton. Il "professore" del poker si conferma ancora una volta tra i più forti al mondo.

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