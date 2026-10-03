Main Event a Malta e Rozvadov, si stringe il cerchio: dominio azzurro nei flight di qualificazione
Weekend da incorniciare per il poker italiano, protagonista nei due grandi festival live in corso in Europa. Al King's di Rozvadov il Super Main Event da 1.150€ di buy-in e 5 milioni garantiti ha già raggiunto 2.931 iscritti, con altri quattro flight ancora da giocare. Nel Day 1C, che ha richiamato 1.245 giocatori, gli italiani qualificati sono stati 15 su 155, circa il 10% del totale: il migliore è Antonello Ferraiuolo, nono con 967.000 chips, proprio nella sala dove aveva conquistato il suo unico braccialetto WSOP. Ancora meglio nel Day 1D da 666 partecipanti, dove Biagio De Frino ha chiuso secondo con 1.120.000 chips, alla guida di una pattuglia di dodici azzurri.
WSOP Circuit Malta
Al Casinò Malta, invece, si sono chiuse le iscrizioni al Main Event da 1.500€, con 879 giocatori e un montepremi di 1.115.451€. Anche qui l'Italia è stata assoluta protagonista. Fabrizio Pilitteri ha dominato il Day 1C chiudendo con 1.200.000 chips, circa una volta e mezza lo stack del secondo, davanti ad altri tredici connazionali qualificati. Nel Day 1D, ultimo flight disponibile, il chipleader è stato un altro italiano, Luca Topazio, con 845.000 chips, un bottino che lo proietta nella top 10 generale. Bene anche Francesco Gisolfi, quinto, e Angelo Censabella, decimo.
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