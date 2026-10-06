Sciacca unico italiano al final day del Super Main Event EPC Rozvadov

È Antonio Sciacca a tenere alta la bandiera italiana al Super Main Event dell’European Poker Championship di Rozvadov. Dopo un field record di 7.013 iscritti e un montepremi da 6.855.207 euro, il torneo è arrivato al Day 4 con appena 16 giocatori ancora in corsa.

Sciacca in decima posizione

Sciacca riparte dalla decima posizione, forte di uno stack di 11,4 milioni di chip, pari a circa 19 big blind. L’azzurro è riuscito a superare una selezione impressionante: dei 7.013 partecipanti iniziali, soltanto 16 sono ancora in corsa per il titolo. La situazione è guidata dal rumeno Nik, chipleader con 77,2 milioni, mentre Sciacca dovrà sfruttare al meglio il suo stack per provare a risalire la classifica e avvicinarsi al tavolo finale. Per l'Italia, dunque, tutte le speranze sono affidate ad Antonio Sciacca: un solo azzurro, ma con ancora un grande sogno da inseguire a Rozvadov.