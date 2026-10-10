Sunday Million Live: montepremi finale, entries totali e dirette streaming
Grande successo per la nuova edizione: 650 giocatori qualificati al Day 2. Lo streaming parte con il final table ICOOP
Successo per la prima edizione ibrida del Sunday Million, che con 5.213 entries complessive tra flight online e live ha superato il garantito e generato un montepremi di 1.119.853€. L’ultimo flight, il Day 1F, ha portato ai tavoli del Casinò di Campione 1.319 giocatori, divisi tra la PokerStars Live Room e il Salone delle feste.
Oggi il Day 2
Oggi il Day 2 riunisce 650 superstiti, provenienti dai tre flight online e dai sei live, tutti già certi di un minimo di 500€. Si riparte dal livello 18 (6.000/12.000, BB ante 12.000) con Domenico D’Alfonso al comando con 2.167.000 chips. Il payout ufficiale sarà comunicato poco dopo l’inizio.
Il programma della diretta streaming
Il programma delle dirette streaming parte oggi con il final table ICOOP e prosegue domenica e lunedì con le fasi decisive del torneo.
Sabato 10 ottobre – ICOOP Final Table, inizio stimato ore 12:30
Domenica 11 ottobre – Sunday Million Live, inizio stimato ore 14:00
Lunedì 12 ottobre – Sunday Million Live, inizio stimato ore 14:00
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