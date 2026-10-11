Sunday Million Live: segui il Day 3 in diretta streaming

Il primo Sunday Million Live entra nella fase decisiva con Paolo Compagno in testa al chipcount. Al termine del Day 2 disputato alla PokerStars Live Room di Campione d’Italia, sono rimasti in corsa appena 70 giocatori sui 650 qualificati alla giornata, pronti a contendersi il titolo nella giornata conclusiva. Segui la diretta streaming sul nostro sito .

Montepremi ed emozioni

Il montepremi complessivo ha raggiunto 1.119.853 euro. La vittoria vale 150.000 euro, mentre tutti i 70 giocatori ancora in gara hanno già assicurato un premio di almeno 2.000 euro. Il Day 3 promette dunque spettacolo e grandi emozioni, con Compagno chiamato a difendere la leadership nella corsa al titolo.

Segui la diretta streaming

Il programma della diretta streaming

Domenica 11 ottobre – Sunday Million Live, inizio stimato ore 14:00

Lunedì 12 ottobre – Sunday Million Live, inizio stimato ore 14:00