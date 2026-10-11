Sunday Million Live: segui il Day 3 in diretta streaming
L’evento di Campione d’Italia entra nella fase decisiva. Seguilo in tempo reale sul nostro sito
Il primo Sunday Million Live entra nella fase decisiva con Paolo Compagno in testa al chipcount. Al termine del Day 2 disputato alla PokerStars Live Room di Campione d’Italia, sono rimasti in corsa appena 70 giocatori sui 650 qualificati alla giornata, pronti a contendersi il titolo nella giornata conclusiva. Segui la diretta streaming sul nostro sito.
Montepremi ed emozioni
Il montepremi complessivo ha raggiunto 1.119.853 euro. La vittoria vale 150.000 euro, mentre tutti i 70 giocatori ancora in gara hanno già assicurato un premio di almeno 2.000 euro. Il Day 3 promette dunque spettacolo e grandi emozioni, con Compagno chiamato a difendere la leadership nella corsa al titolo.
Il programma della diretta streaming
Domenica 11 ottobre – Sunday Million Live, inizio stimato ore 14:00
Lunedì 12 ottobre – Sunday Million Live, inizio stimato ore 14:00
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