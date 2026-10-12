Sunday Million Live, l’ultimo atto: segui il tavolo finale in diretta streaming
Si decide la prima edizione dal vivo. Chi vincerà? Nove giocatori a caccia della vittoria
Alla PokerStars Live Room di Campione d’Italia si assegna il titolo della prima edizione dal vivo del Sunday Million. A guidare il tavolo finale è Riccardo D’Errico, protagonista assoluto del Day 3: il veterano ha accumulato 75,6 milioni di chip, pari a 95 big blind e più del doppio del secondo in classifica. Per passare da 70 a 9 giocatori sono servite circa 11 ore di gioco. Segui il tavolo finale in diretta streaming sul nostro sito.
Il tavolo finale
Riccardo D’Errico – 75.600.000
Jingchun Yu – 35.500.000
Andrea Celestino – 25.500.000
Paolo Compagno – 24.900.000
Ettore Santoprete – 23.700.000
Aris Marcellino – 20.600.000
Antonio Mangialardo – 19.800.000
Federico Federici – 17.100.000
Ivan Argentino – 5.300.000
I premi e la diretta streaming
Al vincitore vanno 150.000 euro, al secondo 93.000 e al terzo 61.000. Il nono classificato incasserà 14.153 euro. Il tavolo finale sarà trasmesso in diretta streaming: seguilo live sul nostro sito.
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