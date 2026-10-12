Sunday Million Live, l’ultimo atto: segui il tavolo finale in diretta streaming

Alla PokerStars Live Room di Campione d’Italia si assegna il titolo della prima edizione dal vivo del Sunday Million. A guidare il tavolo finale è Riccardo D’Errico, protagonista assoluto del Day 3: il veterano ha accumulato 75,6 milioni di chip, pari a 95 big blind e più del doppio del secondo in classifica. Per passare da 70 a 9 giocatori sono servite circa 11 ore di gioco. Segui il tavolo finale in diretta streaming sul nostro sito.