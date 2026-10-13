Sunday Million Live, vince Santoprete: il clamoroso triple up e il trionfo

È Ettore Santoprete il primo campione del Sunday Million Live di Campione d’Italia . Il giocatore ha conquistato il titolo al termine di un tavolo finale tutto italiano e ricco di colpi di scena, dopo un accordo con Paolo Compagno e Jingchun “Bruno” Yu.

Incredibile triple up

La svolta del torneo è arrivata quando Santoprete era corto di chip. Dal bottone è andato all-in con sei-cinque ed è stato chiamato da entrambi i giocatori sui bui, che avevano asso-jack. Il board ha portato due sei e un cinque, regalandogli un full e triplicando il suo stack.

L'accordo e l’heads-up

Rimasti in tre, i finalisti hanno siglato l’accordo: a Yu la quota più alta, circa 106.000 euro, a Compagno 98.000 e a Santoprete 87.000, con circa 12.000 euro lasciati in palio insieme al titolo. Yu è uscito terzo. Nell’heads-up, poi, i due sono finiti all-in al turn su un board dieci-re-nove-due: Santoprete aveva re-otto, Compagno re-sei. Il sette al river ha confermato il vantaggio di Santoprete, che ha portato a casa il primo posto.

La classifica finale

Ettore Santoprete

Paolo Compagno

Jingchun Yu

Federico Federici

Riccardo D’Errico

Ivan Argentino

Antonio Mangialardo

Andrea Celestino

Aris Marcellino