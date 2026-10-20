Notte degli Assi 2026, dominio e trionfo di Lorenzo Sabato
Il titolo del torneo di Ca’ Vendramin Calergi va al player azzurro, che vince dopo l’accordo in heads-up con Emanuele Biscaro
È Lorenzo Sabato il vincitore della Notte degli Assi 2026. Dopo nove giorni di gioco al Casinò di Venezia, il giocatore italiano, ha conquistato il titolo al termine di un torneo condotto praticamente sempre in testa. Sabato si era preso la vetta del chip count già intorno ai 30 giocatori rimasti, grazie a un grosso coin flip vinto contro Kate Badurek, e all’inizio del Final Day ha allungato ancora vincendo un piatto enorme contro Marino Focarelli.
Dominio Sabato
Al tavolo finale è stato lui a firmare diverse eliminazioni. In heads-up Sabato partiva con un vantaggio di circa 2,3 a 1 su Emanuele Biscaro. I due hanno trovato un accordo, lasciando in palio 5.000 euro e il trofeo, prima del trionfo finale di Sabato.
La classifica finale
Lorenzo Sabato – 114.500 euro
Emanuele Biscaro – 98.500 euro
Enrico Esposito – 56.600 euro
Matteo Lazzaretto – 36.000 euro
Nicola Brughitta – 25.100 euro
Sabrina Corrias – 18.100 euro
Mariusz Czech – 13.200 euro
Emilio Izvira – 9.900 euro
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