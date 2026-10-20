Notte degli Assi 2026, dominio e trionfo di Lorenzo Sabato

È Lorenzo Sabato il vincitore della Notte degli Assi 2026. Dopo nove giorni di gioco al Casinò di Venezia, il giocatore italiano, ha conquistato il titolo al termine di un torneo condotto praticamente sempre in testa. Sabato si era preso la vetta del chip count già intorno ai 30 giocatori rimasti, grazie a un grosso coin flip vinto contro Kate Badurek, e all’inizio del Final Day ha allungato ancora vincendo un piatto enorme contro Marino Focarelli.