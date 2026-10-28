Il WSOP Circuit debutta a Madrid: trionfo di Campanile al Mystery Bounty
Subito un grande successo di un player italiano al Casino Gran Via. Occhi sul Main Event
Per la prima volta il WSOP Circuit fa tappa in Spagna, e l’Italia ha già ottenuto un titolo. Al Casino Gran Via di Madrid, che ospita il festival fino al 2 novembre, Enrico Campanile ha vinto il Mystery Bounty da 550 euro di buy-in, un torneo con 622 iscritti. Nel final day ha superato 93 avversari e nell’heads-up decisivo ha battuto l’ungherese Daniel Heredi. Si è così aggiudicato l’anello e 25.700 euro.
Parte il Main Event
Il programma prevede 11 eventi con l’anello in palio, e ne sono già stati completati quattro. Il Mini Main Event, che ha avuto 1.279 iscritti, è stato vinto dallo spagnolo Salvador Sala Garcia. Ora tutta l’attenzione è sul Main Event, in partenza con il primo dei quattro Day 1.
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