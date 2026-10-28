Il WSOP Circuit debutta a Madrid: trionfo di Campanile al Mystery Bounty

Per la prima volta il WSOP Circuit fa tappa in Spagna, e l’Italia ha già ottenuto un titolo. Al Casino Gran Via di Madrid, che ospita il festival fino al 2 novembre, Enrico Campanile ha vinto il Mystery Bounty da 550 euro di buy-in, un torneo con 622 iscritti. Nel final day ha superato 93 avversari e nell’heads-up decisivo ha battuto l’ungherese Daniel Heredi. Si è così aggiudicato l’anello e 25.700 euro.