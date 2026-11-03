WSOP Circuit, Hoebe vince il Main Event a Madrid. Male gli italiani
Il player olandese trionfa battendo l’argentino Nacho Barbero in heads-up. Azzurri lontani dal tavolo finale
È l’olandese Jay Hoebe il vincitore del Main Event da 1.500 euro del WSOP Circuit di Madrid, prima tappa spagnola del circuito, che ha raccolto 918 iscrizioni al Casino Gran Via. Hoebe aveva iniziato il tavolo finale da chipleader con 102 big blind e, dopo una giornata lunga quasi nove ore, ha conquistato l’anello battendo il pro argentino Nacho Barbero.
Male gli italiani
Poca gloria per l’Italia nel Main Event: solo tre azzurri sono andati a premio. Il migliore è stato Luca Bernardis, 37°, seguito da Michael Uguccioni (55°) e Niccolò Molinelli (59°). Il bilancio italiano a Madrid resta comunque positivo grazie all’anello conquistato da Enrico Campanile nel Mystery Bounty.
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