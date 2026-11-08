WSOP Circuit Sanremo: il programma, le date e gli anelli in palio

Il grande poker torna a Sanremo. Dal 20 al 30 novembre il Casinò della città dei fiori ospita il WSOP Circuit, organizzato insieme a TexApoker: undici giorni di gioco con 11 anelli in palio. Per chi riuscirà a conquistarne uno c’è anche un premio extra: ogni vincitore riceverà un pacchetto del valore di 5.000 dollari per le WSOP Paradise alle Bahamas. Il festival si apre con il Mini Main Event, con quattro flight tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Seguiranno, tra gli altri, il Mystery Bounty, il Colossus, gli eventi Seniors e Ladies e l’High Roller.

Il Main Event

Il piatto forte è il Main Event da 1.500 euro, in programma dal 26 al 30 novembre. I Day 1 sono quattro: giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 alle 13:00, più un ultimo flight sabato alle 20:00. Lo stack di partenza è di 50.000 chip. Il gran finale è previsto per lunedì 30 novembre, quando oltre al tavolo finale del Main Event si assegneranno gli anelli del Deepstack e dell’Omaha.



I tornei che assegnano l’anello



Mini Main Event

Seniors

Mystery Bounty

Colossus

Ladies Event

Superstack

High Roller

Main Event

Deepstack

Omaha

Bigstack