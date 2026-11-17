EPT Praga 2026, tutto pronto: quando inizia, le date e i tornei più importanti
Sale l’attesa per una delle tappe più amate del circuito. La cornice sarà ancora una volta quella dell'Hilton Hotel Prague
Dal 2 al 13 dicembre 2026, Praga ospiterà una nuova edizione dell'European Poker Tour (EPT), uno degli appuntamenti più attesi del calendario pokeristico europeo. La cornice sarà ancora una volta quella dell'Hilton Hotel Prague, sede ormai storica della manifestazione, che per dodici giorni diventerà il punto di riferimento per professionisti, regular e appassionati provenienti da ogni parte del mondo. L'EPT Praga rappresenta da quasi vent'anni una delle tappe più riconoscibili del circuito. Il fascino della capitale ceca, l'atmosfera natalizia e un programma ricco di tornei contribuiscono a rendere questo festival un appuntamento speciale, capace di unire poker di alto livello e intrattenimento.
Un programma ricco di grandi appuntamenti
Il festival prenderà il via il 2 dicembre con gli eventi del PokerStars Open, che offriranno diverse opportunità anche a chi desidera confrontarsi con il poker internazionale senza affrontare immediatamente i buy-in più elevati. Tra gli appuntamenti principali spicca il PokerStars Open Main Event, in programma dal 2 al 7 dicembre con un buy-in di €1.100. Il programma entrerà poi nel vivo con gli eventi dello European Poker Tour, a partire dal torneo più atteso dell'intera manifestazione.
EPT Main Event: in palio il titolo più prestigioso
Il Main Event EPT, con un buy-in di €5.300, si svolgerà dal 7 al 13 dicembre e rappresenterà il cuore della manifestazione. Come da tradizione, il torneo attirerà alcuni dei migliori giocatori del panorama internazionale, pronti a contendersi un titolo prestigioso e una fetta importante del montepremi. A chiudere il programma dei grandi tornei ci sarà l'EPT High Roller, dall'11 al 13 dicembre, con un buy-in di €10.300. Un appuntamento dedicato principalmente ai professionisti e ai giocatori più esperti, che promette di riunire alcuni dei nomi più importanti del circuito.
Le date e i tornei più importanti
Ecco i principali appuntamenti dell'EPT Praga 2026:
2-7 dicembre: PokerStars Open Main Event – €1.100
5-6 dicembre: PokerStars Cup – €825
6-8 dicembre: PokerStars Open High Roller – €2.200
7-13 dicembre: EPT Main Event – €5.300
9-11 dicembre: EPT Mystery Bounty – €3.200
11-13 dicembre: EPT High Roller – €10.300
Oltre a questi tornei, il calendario comprende numerosi eventi collaterali dedicati alle diverse varianti del poker, tra cui Pot-Limit Omaha, H.O.R.S.E., 8-Game e altre specialità. Una proposta che rende il festival particolarmente interessante anche per chi ama andare oltre il tradizionale No-Limit Hold'em.
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