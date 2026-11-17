Dal 2 al 13 dicembre 2026, Praga ospiterà una nuova edizione dell'European Poker Tour (EPT), uno degli appuntamenti più attesi del calendario pokeristico europeo. La cornice sarà ancora una volta quella dell'Hilton Hotel Prague, sede ormai storica della manifestazione, che per dodici giorni diventerà il punto di riferimento per professionisti, regular e appassionati provenienti da ogni parte del mondo. L'EPT Praga rappresenta da quasi vent'anni una delle tappe più riconoscibili del circuito. Il fascino della capitale ceca, l'atmosfera natalizia e un programma ricco di tornei contribuiscono a rendere questo festival un appuntamento speciale, capace di unire poker di alto livello e intrattenimento.