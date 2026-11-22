Dopo anni passati ai tavoli del circuito brasiliano, Neymar ha finalmente conquistato il suo primo trofeo nel poker dal vivo. Il numero 10 del Santos ha vinto il 1-Day High Roller da 15.000 reais del BSOP Millions , il più importante festival di poker dell’America Latina, giocato al WTC Sheraton di San Paolo . Il torneo, che ha raccolto 121 iscrizioni, è iniziato venerdì sera e si è chiuso intorno alle 2 di notte di sabato. Per Neymar un premio di 380.000 reais.

La vittoria di Neymar

Dopo un torneo condotto in modo autoritario, soprattutto dopo la bolla e al tavolo finale, Neymar è arrivato in vantaggio all’heads-up contro un avversario che conosce benissimo: Gil “Cebola”, imprenditore e suo amico di lunga data. Nell’ultima mano Cebola è andato all-in con re-jack, Neymar ha chiamato con asso-due dello stesso seme e il board dieci-dieci-otto-due-asso gli ha regalato una doppia coppia e il titolo. A Cebola sono andati 250.000 reais, terzo Marcelo Agrella con 170.000. Neymar ha festeggiato su Instagram con una foto insieme al trofeo, parlando di una sensazione completamente diversa e del suo “primo titolo ufficiale nello sport della mente”. Dopo la vittoria, l’attaccante ha detto di sperare che sia il primo di tanti successi al BSOP.