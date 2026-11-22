Neymar show a poker, prima vittoria ufficiale: cosa ha vinto e la gioia sui social
Il calciatore brasiliano si è reso protagonista di un bellissimo trionfo a San Paolo battendo in heads-up l’amico Gil “Cebola”
Dopo anni passati ai tavoli del circuito brasiliano, Neymar ha finalmente conquistato il suo primo trofeo nel poker dal vivo. Il numero 10 del Santos ha vinto il 1-Day High Roller da 15.000 reais del BSOP Millions, il più importante festival di poker dell’America Latina, giocato al WTC Sheraton di San Paolo. Il torneo, che ha raccolto 121 iscrizioni, è iniziato venerdì sera e si è chiuso intorno alle 2 di notte di sabato. Per Neymar un premio di 380.000 reais.
La vittoria di Neymar
Dopo un torneo condotto in modo autoritario, soprattutto dopo la bolla e al tavolo finale, Neymar è arrivato in vantaggio all’heads-up contro un avversario che conosce benissimo: Gil “Cebola”, imprenditore e suo amico di lunga data. Nell’ultima mano Cebola è andato all-in con re-jack, Neymar ha chiamato con asso-due dello stesso seme e il board dieci-dieci-otto-due-asso gli ha regalato una doppia coppia e il titolo. A Cebola sono andati 250.000 reais, terzo Marcelo Agrella con 170.000. Neymar ha festeggiato su Instagram con una foto insieme al trofeo, parlando di una sensazione completamente diversa e del suo “primo titolo ufficiale nello sport della mente”. Dopo la vittoria, l’attaccante ha detto di sperare che sia il primo di tanti successi al BSOP.
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