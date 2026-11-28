WSOP Circuit Sanremo, trionfo di Bernardi nell'High Roller: quarto anello azzurro
Il player italiano vince il derby con Alessio Isaia. Pinna conquista il Mystery Bounty, successi anche per Macconi e Manucci
Prosegue al Casinò di Sanremo il WSOP Circuit 2026, e la corsa agli anelli è soprattutto una sfida tra Italia e Francia, le due nazioni più rappresentate nella poker room ligure. Al momento sono gli azzurri a comandare, con quattro titoli conquistati. I francesi erano partiti meglio, con la vittoria di Robin Pommepuy nel Mini Main Event, mentre il torneo Seniors è andato allo svizzero Serge Didisheim, nonostante cinque italiani al tavolo finale. La risposta azzurra è arrivata con Vincenzo Pinna, primo nel Mystery Bounty da 550 euro (577 iscrizioni) per 25.000 euro, e subito dopo con Davide Macconi, che ha vinto il Superstack da 750 euro battendo in heads-up Davide Muccini e incassando 46.000 euro. Dopo il successo della britannica Peggy Crawford nel Ladies Event, Michele Manucci ha conquistato il Colossus da 300 euro (679 iscrizioni) per 30.000 euro, con un podio tutto italiano completato da Fulvio Barbisan e Andrea Marchi.
Trionfo di Bernardi nell'High Roller
Il quarto anello è arrivato ieri nell'High Roller da 2.500 euro, uno dei tornei più attesi del festival. Al tavolo finale c'erano cinque italiani e il belga Davidi Kitai, uscito settimo. Rimasti in tre, Luca Bernardi ha eliminato il francese Matthieu Mary, fino a quel momento chipleader, e si è giocato il titolo con Alessio Isaia. Nell'ultima mano Bernardi aveva una coppia di re contro asso-donna: il board non ha aiutato Isaia, e l'anello è andato a Bernardi insieme a 65.000 euro. Per Isaia 42.200 euro, quinto Tommaso Castellano.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS