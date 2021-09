Lazio-Roma, i precedenti della passata stagione dicono No Goal

La 6ª giornata di Serie A mette di fronte Lazio e Roma. Il derby non è mai una partita come le altre, vincere conta più dei “semplici” tre punti. I biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato solamente 2 punti nelle ultime 2 giornate di campionato, al pareggio interno con il Cagliari (2-2) ha fatto seguito quello esterno con il Torino (1-1). Differente il cammino della Roma che nelle prime 5 gare del torneo non ha conquistato i tre punti solo sul campo del Verona. Immobile e compagni andranno in cerca di riscatto dopo i recenti risultati ottenuti, Zaniolo e soci invece cercheranno di vincere per rimanere nelle prime 4 posizioni. I precedenti della passata stagione dicono No Goal ma in questa sfida per motivazioni differenti è lecito aspettarsi almeno una rete per parte al 90’. Intrigante la “combo” Goal più Over 2,5 che “ritarda” dal lontano 29 settembre 2018.