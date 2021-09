Marsiglia-Galatasaray, l'attacco dei francesi può fare la differenza

Marsiglia-Galatasaray è l’altro match del gruppo E di Europa League, con la Lazio spettatrice interessata. I turchi hanno incamerato 3 punti contro i capitolini, solo un pari al retrogusto di beffa invece per i francesi sul campo della Lokomotiv Mosca. Ecco qualche dato utile per capire come orientarsi sul pronostico di Marsiglia-Galatasaray.