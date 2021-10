Lavora con Tplay

Tplay ti sta cercando... invia la tua candidatura

Innovazione, tecnologia all’avanguardia e un team di esperti sono alcune delle carte vincenti che Tplay ha messo sul tavolo per offrire proposte alternative ma di grande interesse, sia nella forma che nella sostanza. Questi elementi hanno contribuito al notevole successo fatto registrare in questo primissimo periodo di attività, un successo che impone già la necessità di allargare l’organico ricercando una serie di profili da inserire nella sua giovane ma collaudata ed operativa struttura. Come si è già avuto modo di sottolineare in più di una occasione si tratta di una interessante e remunerativa opportunità per guadagnare operando all’interno di un contesto suggestivo come quello dei giochi.

L’ampliamento dell’organico parte da un Influencer Marketing, ovvero un profilo di ampio respiro che sembra adattissimo non solo a tutti i Leader di “Communities Digitali” ma anche ai Gestori di pagine Social, agli appassionati di sport, ai webmaster nonché i proprietari e/o i gestori di siti.

Tra le mansioni affidate ai possibili candidati rientrano sicuramente il fornire Informazioni agli utenti che ne facciano richiesta sul Contratto di Gioco, sui regolamenti e sui diritti nonché sulle meccaniche e sui rischi connessi all’offerta. A ciò va aggiunta l’attenzione nel fornire strumenti e materiale per il Gioco Responsabile (come tools sulle probabilità di vincita, confronto quote, ecc.). Il tutto sfruttando un accesso alla Dashboard B2B che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di tools, diversi materiali informativi a cui vanno aggiunti specifici strumenti di analisi.

Vale la pena sottolineare come la gestione di Communities digitali, pagine social, canali video o di messaggistica possano sicuramente rappresentare dei titoli preferenziali così come riveste notevole importanza la capacità di fornire abitualmente una comunicazione di qualità raggiungendo una platea di utenti che fanno riferimento a quelle informazioni e a quei contenuti utilizzando i vari strumenti di comunicazione, anche multipli, oggi a disposizione.

Gradita ma non essenziale la conoscenza dei contenuti e delle disposizioni del Decreto Dignità sul divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo (Art.9 del Decreto Legge del 12 Luglio 2019, n.87) così come viene valutata positivamente la collaborazione (oppure l’aver già collaborato) con siti online di gioco con licenza italiana.

Lavora con Tplay… le selezioni per essere protagonista e guadagnare nel mondo dei giochi sono ancora aperte e tutte le candidature saranno prese in esame.

