Il Paraguay di Sanabria vola a La Paz

Archiviate le qualificazioni al Mondiale in Europa, la palla passa nuovamente al Sudamerica . In programma la 12ª tornata di gare del girone sudamericano (Conmebol), la prima delle sei partite si gioca a la Paz tra Bolivia e Paraguay . Entrambe al momento sarebbero fuori dalla griglia delle qualificate, la Bolivia è penultima con 9 punti mentre il Paraguay di Sanabria è sesto (12 punti) a -3 dalla Colombia, che al momento disputerebbe quindi il playoff intercontinentale.

Il Paraguay nelle forche caudine

Giocare nella Capitale più alta del Mondo non è facile per nessuno, a La Paz in passato sono cadute Nazionali ben più gloriose del Paraguay, reduce dal ko per 2-0 in Cile. Allo stadio Hernando Siles la Bolivia ha ottenuto i suoi unici due successi nella confederazione Conmebol, due anche quelli conquistati dal Paraguay entrambi contro il Venezuela fanalino di coda.

Bolivia-Paraguay, il pronostico

Finora il Paraguay di Sanabria ha segnato solo 9 reti, neanche la Bolivia è una macchina da guerra e il totem è sempre, a distanza di anni, il solito Marcelo Moreno. Tra due Nazionali tecnicamente poco dotate lo spettacolo non sembra assicurato, meglio l'Under 2,5 dell'Over. Da tenere presente l'X primo tempo che il Paraguay ha collezionato 7 volte in 11 partite del girone.