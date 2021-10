Tplay ti aspetta, candidati adesso

Ancora per alcuni giorni resteranno aperte le candidature per entrare a far parte di Tplay, una realtà che da qualche settimana opera, con grande professionalità, nel mondo dei giochi. Tplay dedica estrema attenzione al rispetto delle normative e degli obblighi che riguardano questo settore, a partire dal principio di “Gioco consapevole e responsabile”. Per coniugare questo tipo di esigenza alla necessità di inserire nel suo organico un profilo specifico e qualificato, Tplay ha aperto una posizione lavorativa per il ruolo di: “Informatore sui contenuti Tplay e sul Gioco Responsabile”. Si tratta di un’opportunità lavorativa davvero importante per il profilo che verrà scelto. Innanzitutto da un punto di vista economico, poi per la possibilità di entrare a far parte di un’azienda in costante sviluppo.