Inter, servono i tre punti contro lo Sheriff Tiraspol

Inter a segno due o tre volte

Anche il Real Madrid partiva super favorito contro gli “sceriffi” e poi è uscito sconfitto dal Bernabeu per 2-1. Per la cronaca, era un segno “2” da oltre 20 volte la posta, fatto che dimostra come nel calcio sia davvero tutto possibile. Le sorprese però sono una cosa, l’ordinario è altro. L’Inter nei primi 180 minuti è rimasta a secco di gol contro Real Madrid (0-1) e Shakhtar (0-0) nonostante 39 tiri totali di cui 7 nello specchio. Servirà maggior concretezza contro una squadra che, avendo 6 punti in classifica, i nerazzurri si guarderanno bene dal sottovalutare. La quota per l’1 nerazzurro è piuttosto contenuta, meglio dunque girare al largo. Interessante l’esito Multigol casa 2-3, che vuol dire pronostico centrato se Lautaro Martinez e compagni segneranno minimo due, massimo tre reti al Meazza.