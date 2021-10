Europa League, la Lazio ospita il Marsiglia

Europa League show! Fai ora i tuoi pronostici

La situazione in classifica

La classifica del Gruppo E parla chiaro: in testa c’è il Galatasaray con 4 punti, Lazio e Marsiglia occupano rispettivamente la seconda e terza posizione. Entrambe le squadre nelle prime due gare della fase a gironi hanno fatto registrare sempre l’Under 2,5. I biancocelesti dopo aver perso per 1-0 in Turchia hanno battuto all’Olimpico 2-0 la Lokomotiv Mosca. Doppio pareggio invece per il Marsiglia, all’1-1 di Mosca ha fatto seguito lo 0-0 in casa contro il Galatasaray. Immobile sfida Milik, può starci il Goal al triplice fischio. Per le quote la Lazio parte favorita, ok la “combo” 1X più Over 1,5 al novantesimo.