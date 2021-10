La Fiorenitna parte favorita contro lo Spezia

La Fiorentina dopo aver perso in trasferta contro la Lazio (1-0) si prepara a ricevere lo Spezia . Sulla carta la "Viola" ha le potenzialità per conquistare i tre punti ma occhio alle sorprese... i toscani non hanno ancora mai pareggiato.

Il ruolino di marcia della Fiorentina

L'undici di Italiano in campionato non conosce mezze misure. La Fiorentina nelle prime 10 giornate di campionato ha fatto registrare 5 vittorie e 5 sconfitte. Vlahovic e compagni nell’ultima partita disputata in casa hanno battuto 3-0 il Cagliari. Lo Spezia in trasferta viaggia a una media di 3 gol subiti a partita. Può starci l’Over 1,5 Casa al novantesimo.