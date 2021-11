Roma-Bodo Glimt, sorpasso e controsorpasso

La Roma di Mourinho torna in campo per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League . I giallorossi giovedì sera alle 21 ospitano il Bodo Glimt , dominatore dell'Eliteserien norvegese e imbattuto da 18 partite ufficiali consecutive . Obiettivo chiaro per Zaniolo e compagni: riprendersi la leadership del mini girone e riscattare in parte l'1-6 incassato in Norvegia.

Conference League, indovina il risultato di Roma-Bodo Glimt e vinci

Numero di reti e 1X2 primo tempo

I giallorossi vogliono sorpassare la truppa norvegese e se possibile restituirgli una parte dei sei schiaffi presi in trasferta. La Roma ha vinto solo una delle ultime cinque gare giocate e la condizione, fisica e psicologica, non è delle migliori. Ma di alibi non ce ne sono, occorre vincere e mettersi il Bodo alle spalle, in tutti i sensi. L'1 finale paga circa 1.35, per alzare la quota si può legare in combo il Multigol 3-5.

Nelle ultime cinque partite i capitolini non sono mai andati al riposo avanti di almeno un gol. Mettere la gara in discesa avrebbe tutti i vantaggi di questo mondo: per la Roma e per chi pronostica l'1 primo tempo...