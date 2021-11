Cagliari-Atalanta, la "Dea" è reduce da 7 Goal consecutivi

L' Atalanta dopo aver pareggiato 2-2 contro la Lazio si prepara a giocare sul campo del Cagliari ultimo in classifica. L'undici di Gasperini al momento è quarto e se gli isolani hanno bisogno dei tre punti per provare a risalire la china i bergamaschi non possono concedersi battute d’arresto per mantenere uno dei posti che valgono la Champions .

Stesso numero per rossoblù e nerazzurri ma…

La situazione di classifica evidenzia, ovviamente, un divario tecnico notevole tra le due formazioni ma, a parte gli aspetti squisitamente tecnici, si può puntare l’attenzione anche su qualche altro elemento. In particolare colpisce il fatto che Zapata e compagni da ben sette partite di fila fanno registrare l’esito “Goal” (ovvero da sette partite sia l’Atalanta che le squadre che ha incontrato sono entrambe andate a segno). Per trovare l’ultima volta che ciò non è accaduto bisogna risalire alla quarta giornata quando i bergamaschi hanno giocato a Salerno e hanno battuto la formazione campana per 1-0. Dall’altro lato il sette è un numero valido anche per il Cagliari visto che, non sono consecutivi, ma comunque sono proprio sette gli esiti “Goal” complessivi fatti registrare dall’inizio del campionato ad oggi.