Uruguay-Argentina, Albiceleste mai sotto al 45' da 19 gare

Qualificazioni Mondiali, indovina il risultato di Uruguay-Argentina

Albiceleste imbattuta nel girone Conmebol



L’Albiceleste di Scaloni si presenta in “terra nemica” forte del secondo posto nel girone Conmebol, frutto di 7 vittorie e 4 pareggi in 11 partite. Ma lo strapotere argentino è un qualcosa di consolidato nel tempo, addirittura dal 3 luglio 2019. Data che segna l’ultimo ko di Messi e soci, contro il Brasile. Una sconfitta per la cronaca ampiamente vendicata visto il trionfo Albiceleste nell’ultima edizione della Copa America (1-0 alla Seleçao in finale, con sigillo di Di Maria). Per una nazionale che sforna prove di forza a ripetizione eccone un’altra, quella allenata dal veterano Tabarez, che ha uno scarso feeling con la vittoria.

A metà ottobre la Celeste è crollata in Brasile (1-4) e prima ancora proprio contro l’Argentina, che si è imposta per 3-0 a Buenos Aires. Con questi risultati il posto in Qatar è a dir poco in discussione ma fare risultato contro l’Argentina potrebbe segnare una svolta positiva.

Statistiche di Uruguay-Argentina

In ottica pronostico di Uruguay-Argentina vanno segnalate un paio di curiosità. Argentina mai sotto al riposo da 19 partite di fila. Indovinate contro chi è andata in svantaggio al riposo l’ultima volta l’Albiceleste? Contro l’Uruguay, in amichevole. Fronte Uruguay, nel 2021 Cavani e compagni hanno disputato 13 partite, collezionando (al 90’) 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. In ben dieci occasioni la Celeste ha collezionato l’Under 2,5.