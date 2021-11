Verona-Empoli, toscani senza "X primo tempo"

Serie A, indovina il risultato del posticipo Verona-Empoli e vinci i premi!

Hellas specialista in gol lampo



Tudor e Andreazzoli predicheranno umiltà come è giusto che sia ma la classifica dice che la zona retrocessione al momento è affare per altri. L’Hellas ha il terzo miglior attacco della Serie A insieme alla Lazio (con 12 giornate disputate) e in casa ha sfornato prove di forza a ripetizione battendo Roma, Lazio e Juventus. Si contano nove Over 2,5 per gli scaligeri, nove come i gol segnati da Simeone e compagni nel primo quarto d’ora di gioco: nessuno ha fatto meglio in questa particolare porzione di match. L’Empoli versione trasferta ha vinto quattro volte su cinque e si fa notare per l’assenza del segno X al primo tempo nelle 12 gare fin qui disputate. Tirando un po’ le somme dopo queste premesse, nel posticipo Verona-Empoli il Goal sembra l’esito sulla carta più affidabile. Volendo guardare in altre direzioni, la scelta dell’X primo tempo in controtendenza è una possibile alternativa.