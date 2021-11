Galatasaray-Marsiglia, nessuna sconfitta per entrambe

Fai ora i tuoi pronostici!

Sempre un punto per i francesi

Entrambe le compagini non hanno mai perso nelle prime quattro gare del girone. Il Galatasaray ha sempre alternato la vittoria (1-0 in casa con la Lazio e 1-0 a Mosca contro la Lokomotiv) al pareggio (0-0 a Marsiglia e 1-1 come già detto ad Istanbul contro i russi) mentre il Marsiglia non ha mai fatto registrare un esito diverso dal segno X. Con i turchi in campo non si sono mai viste tre reti al novantesimo. La partita mette in palio punti fondamentali per il passaggio del turno: ok l’Over 2,5 in controtendenza.