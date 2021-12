Sampdoria-Lazio, spettacolo in arrivo a Marassi

La Lazio dopo aver pareggiato in casa contro l’ Udinese (4-4) vola a Genova per sfidare la Sampdoria . L'undici allenato da Maurizio Sarri in trasferta al momento è riuscito a conquistare solamente 5 punti in 7 gare (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte). I blucerchiati nell'ultima partita disputata a Marassi hanno battuto 3-1 il Verona .

Show in vista a Marassi

La Sampdoria in questa prima parte di stagione sta facendo registrare un andamento molto altalenante. Se prendiamo in considerazione ad esempio le ultime 8 partite giocate in campionato dai blucerchiati notiamo subito che Quagliarella e compagni non hanno mai regalato la “X” al novantesimo (3 vittorie e 5 sconfitte).

La Lazio lontano dai lidi amici non vince dalla prima giornata (3-1 ad Empoli). Andando in controtendenza si può provare la “combo” X2 più Over 1,5 (le ultime 7 gare interne della Samp sono terminate Over 2,5) che azzererebbe sia il “ritardo” della “X” della Sampdoria che il “2” della Lazio impegnata fuori casa.