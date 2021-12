Empoli-Udinese, chi segna per primo?

Indovina il risultato di Empoli-Udinese e vinci i premi!

Empoli a segno nei secondi tempi da 5 turni

Quando si va in svantaggio e poi si rimonta si può vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Fatto sta che l’Empoli di Andreazzoli da cinque giornate a questa parte segna puntualmente nei secondi tempi e addirittura da sei non riesce a sbloccare il risultato, vedendo esultare per primi i suoi avversari. Il primo dato citato sembra sposarsi perfettamente con la particolare tendenza che ha visto i friulani subìre sempre almeno un gol nei secondi tempi delle ultime 5 trasferte disputate. Non solo, contro Torino e Lazio l’Udinese ha “subìto almeno un gol in entrambi i tempi”. Una curiosità riportata a beneficio di chi ritiene possibile che, al Castellani, Pinamonti e compagni possano gonfiare la rete di Silvestri sia nei primi 45’ che nei secondi.