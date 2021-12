Europa League, analisi e statistiche di Lazio-Galatasaray

Nel gruppo E di Europa League la Lazio di Sarri ha già strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta. Nella sesta e ultima partita , però, i biancocelesti possono soffiare il primo posto al Galatasaray, che ha tre punti in più rispetto ai capitolini. Ecco i possibili scenari, con consigli per il match dell' Olimpico .

La Lazio ospita il Galatasaray di Terim e Muslera, indovina il risultato e vinci!

Europa League, Lazio qualificata agli ottavi se...

Per agganciare il Galatasaray e chiudere al primo posto alla Lazio "basta" una vittoria con qualsiasi risultato: così, Lazio qualificata agli ottavi di Europa League. Le due squadre chiuderebbero a 11 punti ma biancocelesti primi in virtù della miglior differenza reti generale nel girone (al momento 7/3 per entrambe).

Lazio-Galatasaray, la carica del "Sergente" Milinkovic-Savic

All'andata un erroraccio di Strakosha consegnò i tre punti al Galatasaray, logico che la Lazio voglia prendersi la rivincita contro la squadra dell'ex Muslera. I turchi non vincono in campionato da quattro giornate ma nelle due trasferte di Europa League non hanno subìto gol contro Marsiglia (0-0) e Lokomotiv Mosca (0-0).

Non mancherà certamente il "Sergente" Milinkovic-Savic, squalificato in campionato. A lui il compito di trascinare i suoi alla vittoria, ritenuta probabile dai quotisti. Under 2,5 oppure Over 2,5 all'Olimpico? Finora il girone ha visto una netta prevalenza del primo esito. Tra gli esiti "combo" spicca la 1X+Multigol 2-3 (o 2-4). Un esito che comprende anche il risultato esatto 2-1 che, curiosità, con la Lazio in campo quest'anno non è ancora mai uscito.