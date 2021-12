Maiorca-Celta, l'1 primo tempo è sconosciuto ai galiziani

La diciassettesima giornata di Liga è inaugurata da una partita che mette di fronte due squadre intenzionate a prendere le distanze dalla zona a rischio della classifica . Si gioca nelle Baleari , in casa del Maiorca , che nel turno precedente ha compiuto il suo primo grande capolavoro in campionato: blitz per 2-1 al Wanda Metropolitano, tana dell'Atletico Madrid. Il Celta invece ha perso col punteggio di 1-2 in casa contro il Valencia .

Anticipo di Liga, indovina il risultato di Maiorca-Celta Vigo e vinci!

Maiorca-Celta, statistiche e pronostico

Il Maiorca ha 19 punti contro i 16 del Celta che “viaggia” alla media di un punto a partita. Una sfida magari non entusiasmante ma che si presta ad analisi interessanti dal punto di vista statistico.

I galiziani, ad esempio, sono gli unici a non aver mai regalato il segno “1” al primo tempo. Ovvero, quando hanno giocato in casa non sono mai andati al riposo in vantaggio e quando erano impegnati in trasferta non hanno mai terminato la prima frazione sotto di uno o più gol.

Altro spunto utile in ottica pronostico. Con le due squadre in campo il risultato esatto 2-1 non è ancora mai uscito (l’1-2 come detto in precedenza sì). Ci sono abbastanza ingredienti per provare a tirare un po' le somme.

Il Maiorca, dopo il colpaccio al Wanda Metropolitano, dovrebbe segnare una o due reti: opzione Multigol Casa 1-2. L’1 primo tempo è la suggestione che richiede una buona dose di coraggio. Un tentativo tuttavia giustificato da un altro dato non trascurabile. Il Maiorca in casa ha giocato 8 volte (pareggiando in 5 occasioni) e nei primi 45’ ha incassato soltanto un gol! Per la cronaca, dall’Osasuna (2-1 parziale).