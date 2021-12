Sassuolo-Lazio show! Possono starci da 3 a 5 reti nei 90 minuti

Fai ora il tuo pronostico!

Molte reti in vista

Il Sassuolo nelle ultime 10 partite di campionato ha fatto registrare sempre la “combo” che lega il Goal all’Over 2,5. Berardi e compagni inoltre davanti al proprio pubblico hanno terminato soltanto tre incontri su otto con meno di tre reti al novantesimo. L’Over 2,5 ha risposto “presente” anche nelle precedenti sette trasferte (impegni di coppa compresi) della Lazio.

Capitolo gol fatti/subiti: il Sassuolo nelle ultime cinque gare interne di Serie A ha segnato e incassato nove reti mentre il club biancoceleste in altrettante sfide disputate lontano dall’Olimpico vanta sei gol all’attivo e ben quattordici al passivo. Immobile e compagni non vincono due partite consecutive in trasferta dal lontano aprile 2021. Difficile sbilanciarsi su una partita così equilibrata, può starci ancora una volta la “combo” Goal più Over 2,5 ma se si vogliono correre meno rischi si può provare il Multigol 3-5 al triplice fischio.