Napoli-Empoli, ok la "combo" 1X più Multigol 2-4

Servono i tre punti

Il club partenopeo nelle prime 8 gare disputate al "Maradona" ha ottenuto ottimi risultati. Mertens e compagni in casa hanno fatto registrare 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta con ben 17 gol all'attivo e solamente 5 al passivo (miglior difesa interna del torneo). L'Empoli difficilmente riuscirà a far punti in questo match ma non si può sottovalutare il fatto che la compagine toscana abbia totalizzato più punti nelle 7 trasferte (4 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte) fin qui disputate che nelle prime 9 gare al "Castellani" (3 vittorie, 1 pareggio e ben 5 ko). Le partite interne del Napoli sono finite 6 volte su 8 con un intervallo di reti compreso fra 2 e 4. Intriga quindi la "combo" che associa la doppia chance 1X al Multigol 2-4.