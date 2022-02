Atalanta-Fiorentina, ok la "combo" 1X più Over 1,5

Indovina il risultato di Atalanta-Fiorentina e vinci!

Viola, un solo clean sheet in trasferta

La Dea di Gasperini vuole lasciarsi alle spalle l’ennesimo passo falso interno contro il Cagliari (1-2). Tra questi spicca anche il confronto perso in Serie A con i Viola lo scorso 11 settembre, in quella circostanza una doppietta di Vlahovic (un “nemico” in meno per l’occasione) lanciò i toscani, utile solo per le statistiche il penalty di Zapata. In Serie A i bergamaschi, irresistibili in trasferta, hanno conquistato solo 13 dei 43 punti totali. Altrettanto vero che la Fiorentina lontano dal Franchi non è stata certo un esempio di regolarità. In 13 gare complessivamente giocate (12 in campionato più quella in Coppa Italia col Napoli) la squadra di Toscano ha sempre subìto almeno un gol, l’unico clean sheet risale di fatto a inizio stagione: vittoria per 1-0 a Udine (curiosità, gol decisivo sempre su rigore e sempre di Vlahovic). Cosa dicono le quote? Atalanta chiara favorita e Over 2,5 molto probabile. Una sana via di mezzo potrebbe essere la “combo” 1X+Over 1,5 al 90’.