Porto-Sporting, una strana "allergia" al segno X

Il pareggio non si vede da 16 gare di fila

In questo big match lusitano i “numeri” interessanti davvero non mancano. A livello generale c’è da evidenziare il fatto che il Porto, dopo ventuno giornate, è ancora imbattuto mentre lo Sporting ha rimediato due sconfitte abbastanza di recente (una in trasferta con il Santa Clara prima e una in casa con il Braga poi). Il due è anche il numero che hanno in comune le due formazioni per quanto riguarda i pareggi: due sono quelli fatti finora registrare dalla compagine guidata da Sergio Conceicao e due quelli collezionati dalla compagine allenata da Ruben Amorim. E, proseguendo il gioco della catena, si chiude… partendo dai pareggi per sottolineare come Porto e Sporting non regalino il segno “X” da sedici incontri consecutivi. Da quando, cioè, si sono incontrati nel match d’andata andato in archivio con il risultato di 1-1.