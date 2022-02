Campionato turco, il pronostico di Adana Demirspor-Besiktas

Campionato turco, fai i tuoi pronostici sulle partite in programma

Balotelli contro Batshuayi

La squadra di Montella ha tre punti in più rispetto al Besiktas, campione in carica di Turchia ma a distanza siderale dalla vetta nel torneo in corso. L'undici di Istanbul non ha certo brillato in trasferta dove ha segnato solo 13 reti in 12 partite.

L'Adana di Balotelli è uscito dalla Coppa di Turchia ai calci di rigore contro l'Alanyaspor ma, nei 90 minuti, non perde in casa da nove partite: 7 vittorie e 2 pareggi.

All'andata uno spettacolare 3-3 con l'Adana capace di rimontare un triplo svantaggio (e Balotelli a segno). Altro match equilibrato in vista, le quote avvantaggiano di poco i padroni di casa: occhio al Multigol 2-3.