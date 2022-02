Reggiana-Pescara, all'andata successo granata per 3-2

Mapei Stadium di Reggio Emilia, lunedì sera è in programma il big match del girone B di Serie C (26 ma giornata). La Reggiana, unica squadra imbattuta in campionato (16 vittorie e 8 pareggi), riceve il Pescara, capace di conquistare ben 10 punti nelle ultime 4 trasferte.

La super difesa granata porta su il dato relativo ai No Gol

Il pur ragguardevole score della squadra di Aimo Diana non è sufficiente per stare davanti a tutti: comanda infatti il Modena ma la contesa è apertissima. I granata sono reduci dal doppio pareggio contro Modena (0-0) e Carrarese (1-1), a conferma (nonostante i punti “persi” che la difesa è un loro punto di forza. Solo 13 i gol al passivo di cui 6 subìti in 13 partite interne. Ecco spiegato il motivo del cospicuo numero di No Goal messi in cascina: finora 15 in 24 partite.

Numeri diametralmente opposti per il Pescara, che sulla sua strada ha avuto modo di conoscere il Goal in 19 occasioni su 24. Da segnalare un altro dato. Solo tre squadre in campionato sonostate in grado di segnare più di un gol alla Reggiana in un singolo incontro: Pontedera, Viterbese e... Pescara, uscito comunque sconfitto per 2-3 nel match del girone d’andata. In questa sfida che chiude la 26ª giornata le quote sorridono inevitabilmente ai padroni di casa. Non male, tra le opzioni “alternative”, il Multigol 2-3 (o 2-4 se si vuole abbassare il coefficiente di difficoltà).